«Новая газета» потребовала от СК допросить фигурантов расследования об убийстве российских журналистов в ЦАР

«Новая газета» обратилась в Главное следственное управление Следственного комитета с просьбой допросить фигурантов расследования центра «Досье» об убийстве российских журналистов в Центральноафриканской республике.

30 июля 2018 года в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые приехали туда 28 июля, чтобы снять документальный фильм о деятельности частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным. «Новая газета» публиковала материалы расследования «Досье», согласно которым журналисты с момента прилета в страну были под контролем центральноафриканского жандарма.

В ЦАР Джемаля, Радченко и Расторгуева сопровождал водитель Бьенвеню Дувокама. В ночь убийства ему якобы удалось скрыться и добраться до ближайшей деревни. «Досье» полагает, что Дувокама постоянно был на связи с жандармом Эммануэлем Котофио, который, в свою очередь, был 30 июля на месте убийства в компании двух африканцев и трех европейцев — предположительно, наемников. До данным «Досье», Дувокама — бывший служащий жандармерии.

По утверждению «Досье», Котофио постоянно связывался по мобильному телефону с неким Александром Сотовым, чьи номера были зарегистрированы по недействительному паспорту гражданина США Баррета Трэвиса Хаммонда. Сотов, как полагает «Досье», мог быть подчиненным «советника президента ЦАР по безопасности» Валерия Захарова, связанного с бизнесом Пригожина.

«Новая» требует допросить Дувокама о том, кто и почему порекомендовал его для перевозки российских журналистов, допросить Дувокама и Котофио об их знакомстве, а также узнать, был ли Дувокама ранее сотрудником или агентом жандармерии ЦАР и в связи с чем с 28 по 30 июля разговаривал с абонентом, зарегистрированным на Котофио.

Также необходимо узнать у Котофио, почему он находился недалеко от места расположения Дувокама с 28 по 30 июля, когда тот сопровождал российских журналистов. Кроме того, «Новая» требует допросить Котофио о том, в связи с чем он был 30 июля на контрольно-пропускном пункте армии ЦАР (FACA) перед тем, как туда подъехала машина с журналистами, и распорядился пропустить ее.

«Новая» считает, что необходимо спросить Котофио и Александра Сотова об их знакомстве, а также установить и допросить сотрудника КПП, который дежурил в вечер убийства Джемаля, Радченко и Расторгуева. Кроме того, необходимо сделать запрос в сотовую компанию Telecelс с просьбой предоставить информацию о владельцах фигурирующих в расследованиях номеров телефонов и распечатки их соединений. Газета просит СК установить личность гражданина США Баррета Трэвиса Хаммонда; опросить Захарова о знакомстве с Сотовым и Пригожиным, а также о причастности к «ЧВК Вагнер».

Напомним, власти ЦАР считают, что убийство совершила «группа людей в тюрбанах, говорящих по-арабски». По версии российского министерства иностранных дел, «россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления и при попытке оказать сопротивление были убиты».