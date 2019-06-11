СМИ: пропавшую картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира» обнаружили на яхте саудовского принца

Самая дорогая картина в мире, «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, находится на яхте саудовского принца Мухаммеда бин Салмана, сообщает Artnet.com со ссылкой на два источника.

Bloomberg со ссылкой на сервис по отслеживанию кораблей пишет, что яхта Serene находилась в Красном море возле египетского курорта Шарм-эль-Шейх (по состоянию на 26 мая).

Самая дорогая картина, когда-либо проданная на мировых аукционах это «Спаситель мира» написанная Леонардо да Винчи около 1500 года, 450,3 млн дол #искусство #картины #аукцион pic.twitter.com/VhFzHr8JzA — Kupitkartinu.ru (@Kupitkartinu) May 23, 2019

В ноябре 2017 года «Спаситель мира» была продана на аукционе Christie's за 450 млн долларов анонимному покупателю. Позднее филиал Лувра в Абу-Даби сообщил, что картина якобы переходит в его коллекцию. В марте The New York Times написала об исчезновении картины.

Полотно ранее находилось в собственности российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, который приобрел его в 2013 году за 127,5 млн долларов у швейцарского арт-дилера Ива Бувье.

Бизнесмен подал на Бувье в суд за то, что тот завысил цены на картины известных художников на общую сумму в 1 млрд долларов.