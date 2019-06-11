Генпрокуратура запросила данные о понятых по делам о наркотиках в округе Москвы, полиция которого возбудила дело против Голунова

Генеральная прокуратура запросила данные о всех понятых по делам о наркотиках у подразделений полиции по Западному административному округу Москвы. Об этом ТАСС сообщил адвокат журналиста «Медузы» Ивана Голунова Сергей Бадамшин.

Речь идет об информации по понятым и закупщикам, которые участвовали в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о приобретении, хранении, перевозке и изготовлении наркотиков (ст. 228 УК) и незаконном производстве или сбыте запрещенных веществ (ст. 228.1) в ЗАО. Полиция именно этого округа возбудила дело против Голунова.

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