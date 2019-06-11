Полиция задержала подозреваемого в погроме редакции проекта «Сноб»

В Москве полицейские задержали подозреваемого в погроме редакции проекта «Сноб». Его действия расценили как кражу (ст. 158 УК), сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. На опубликованной записи допроса мужчина говорит, что не знал, где находился и как попал в офис, потому что тогда был очень пьян.

В пресс-службе заявили, что сотрудники отделов уголовного розыска задержали 24-летнего «жителя ближнего зарубежья». По версии следствия, ночью 10 июня он вломился в помещение организации на Берсеневской набережной, устроил там погром и украл ноутбук одного из сотрудников, ущерб оценили в 90 тысяч рублей.

«Сноб» уточняет, что ноутбук стомостью 90 тысяч рублей был украден не в редакции, а в компании этажом ниже. Сотрудники расположенных в здании компаний ONY и Departament New&Wow Marketing также рассказывали о том, что к ним в ту ночь вломился неизвестный.

Накануне главный редактор проекта «Сноб» Ксения Чудинова сообщила, что сотрудники редакции временно переехали работать в офис телеканала «Дождь».