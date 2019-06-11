С блогера Мэддисона сняли судимость из-за частичной декриминализации статьи 282 УК

Тушинский райсуд Москвы освободил видеоблогера Илью Мэддисона (настоящее имя Илья Давыдов) от условного наказания за экстремизм (ч.1 ст. 282 УК) в связи с частичной декриминализацией этой статьи, сообщила «Новой газете» пресс-секретарь Тушинского суда Москвы Марина Свиридова.

Она уточнила, что с ходатайством о приведении приговора Мэддисону в соответствие с действующим законодательством обратился его адвокат, и суд ходатайство удовлетворил.

Напомним, Тушинский суд в июле прошлого года приговорил Мэддисона к 1,5 годам лишения свободы условно по статье о возбуждении ненависти за видеоролик с шуткой про Коран. После распространения видео в интернете Мэддисону стали поступать угрозы. Он удалил свои аккаунты в соцсетях и перестал проводить игровые стримы. Позже блогер извинился за шутку.

Закон о частичной декриминализации ст. 282 УК президент России Владимир Путин подписал в конце декабря прошлого года. Согласно поправкам, если преступление по части 1 совершено человеком впервые, то за него предусмотрена административная ответственность. До этого ч. 1 ст. 282 УК предусматривала уголовное наказание вне зависимости от того, какой раз совершается преступление.

Дополняется