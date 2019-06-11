Додон отменил указ премьера Молдавии о роспуске парламента и досрочных выборах

Президент Молдавии Игорь Додон объявил об аннулировании декрета о роспуске парламента и досрочных выборах, который подписал вице-председатель Демократической партии страны и и.о. премьера Павел Филип, передает издание Noi.

По его словам, решение Филипа, которому КС передал полномочия отстраненного Додона, не соответствует нормам Конституции: премьер не мог исполнять обязанности президента и должен был провести совещание с фракциями.

Додон добавил, что Совбез страны призвал сторонников Демпартии разблокировать госучреждения и не препятствовать работе правительства Майи Санду. В Демпартии, которую возглавляет олигарх Владимир Плахотнюк, решили не признавать указ Додона.

Политический кризис в Молдавии связан с результатами февральских выборов. Тогда 35 мест в парламенте получила социалистическая партия Додона, 30 — Демпартия Плахотнюка и еще 26 — блок ACUM. Демократы и ACUM отказались от коалиции с социалистами, поэтому в стране не получилось сформировать правительство.

8 июня социалисты договорились с блоком Acum выступить против ДПМ, избрали председателя партии социалистов Зинаиду Гречаный спикером и сформировали правительство во главе с Майей Санду из ACUM. На следующий день Конституционный суд вновь отстранил Додона, назначил Филипа исполняющим его обязанности и распустил парламент, поскольку тот за 90 дней не сформировал правительство.