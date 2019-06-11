В Самаре сотрудников «Транснефти» отправили под домашний арест по делу о загрязнении нефти в «Дружбе»

Самарский районный суд 7 июня поместил под домашний арест четверых новых фигурантов дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». Хотя их имена в карточках были скрыты, пресс-служба госмонополии «Транснефть» назвала их своими сотрудниками.

По их данным, Дмитрий Никишов является замначальника куйбышевского районного управления нефтепровода «Дружба» по товарно-транспортным операциям, Роман Якушев — начальником отдела этого управления, Роман Гладков — начальником приемно-сдаточного пункта «Лопатино», Владимир Матюхин — инженер этого ПСП.

Ранее по делу проходили только сотрудники частных нефтяных компаний: четверо так же находились под домашни арестом, еще двое были объявлены в розыск. Их обвиняют в том, что они якобы по предварительному сговору привели в негодность сырье в нефтепроводах. Хотя руководство компаний отрицало причастность к загрязнению нефти, двое обвиняемых признали вину.

Загрязнение чистой нефти, поступающей через Беларусь в страны Европы, хлорорганикой обнаружили в конце апреля. После этого ряд государств временно отказались принимать сырье по нефтепроводу. Президент Беларуси Александр Лукашенко в начале оценил убытки от загрязнения в «сотни миллионов долларов», а белорусский госконцерн «Белнефтехим», как 11 июня сообщил «Коммерсант», потребовал от «Роснефти» 155 млн долларов компенсаций, польский Orlen требует от нее 450 тыс. долларов. По данным «Ъ», «Роснефть» попросит правительство заставить «Транснефть» быстро компенсировать убытки.