«Могло бы стать препятствием для праздничной атмосферы»: Песков – о марше в поддержку Голунова в День России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что марш в Москве 12 июня в поддержку корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова может быть препятствием для празднования Дня России, но этот вопрос является прерогативой местных властей, сообщает РИА Новости.

«Это, конечно, прерогатива городских властей в первую очередь, но в то же время все-таки завтра выходной день, завтра День России, поэтому, конечно, представлялось бы, что проведение каких-то массовых акций могло бы стать препятствием для, скажем так, праздничной атмосферы», — сказал он.

Песков добавил, что в настоящее время по делу Голунова ведется работа. Он отметил, что также ожидаются результаты экспертизы, которая «во многом призвана ответить на ряд вопросов».

Марш в поддержку Голунова не согласован с властями, планируется, что участники мероприятия пройдут от Чистых прудов до Большой Дмитровки. Закончится акция у здания ГУ МВД по Москве на Петровке.

Ранее один из инициаторов акции, журналист «Новой газеты» Илья Азар рассказал, что ему позвонил заммэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу для обсуждения безопасности мероприятия. Инициаторами было принято решение об открытом диалоге с мэрией, властям предложили обсудить обеспечение безопасности марша в прямом эфире телеканала «Дождь». Представитель МВД Станислав Колесник заявил, что полиция готова обеспечить безопасность участников акции.

Напомним, Иван Голунов находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК). Голунов утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили, а возбуждение дела связывает со своим расследованием о похоронном бизнесе. Экспертиза на изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашла следы нескольких человек, отпечатков пальцев журналиста на них не было. Следов запрещенных веществ не обнаружили также в анализах и на смывах с рук Голунова.

«Проект» со ссылкой на источники в администрации президента сообщал, что в Кремле не исключают связи дела Голунова с его журналистской деятельностью.