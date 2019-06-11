Матвиенко заявила о недоверии к правоохранителям из-за допущенных в деле Голунова нарушений

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нарушения, допущенные в ходе дела корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, вызывают недоверие к правоохранительным органам, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что к правоохранителям возникает «много вопросов» из-за их действий при задержании Голунова и предъявления ему обвинений. Вопросы касаются в том числе сроков предъявления обвинений и обыска в квартире Голунова.

«Либо это непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация, даже не знаю, как это назвать», — заявила Матвиенко, отметив, что дело Голунова «получило широкий общественный резонанс, и это оправданно».

Совет Федерации, по ее словам, будет контролировать ход расследования. Ранее Матвиенко говорила, что обсудила дело с генпрокурором Юрием Чайкой и что он пообещал контролировать его лично.

Накануне Генпрокуратура потребовала от МВД по Москве предоставить ей на проверку материалы дела журналиста. Ведомство также запросило данные о всех понятых по делам о наркотиках у подразделений полиции по Западному административному округу Москвы. Полиция этого округа возбудила дело против Голунова.

Корреспондент отдела расследований «Медузы» находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК). Голунов утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили, а возбуждение дела связывает со своим расследованием о похоронном бизнесе. Экспертиза на изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашла следы нескольких человек, отпечатков пальцев журналиста на них не было. Следов запрещенных веществ не обнаружили также в анализах и на смывах с рук Голунова.