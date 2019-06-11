На границе Дагестана снесли чеченские указатели. Туда приехали силовики и Даудов

Несколько сотен жителей Кизлярского района Дагестана в ночь на 11 июня снесли недавно установленный на границе указатель Шелковского района Чечни, видео из соцсетей собрал «Кавказский узел». После этого туда приехали чеченские правоохранители вместе со спикером парламента Магомедом Даудовым.

Местные жители, как отмечают «Кавказ.Реалии», расценили установку знака как расширение территорий Чечни (хотя комиссии по определению границ приостановили работу в апреле). При этом сторона трассы со знаком и участок земли за ним относились к Чечне, отметил глава дагестанской комиссии по границам Зураб Гаджиев.

После этого в ночном инстаграм-эфире Даудов заявил, что вернет указатель на место, и с утра прибыл туда на встречу с администрацией Кизляра. Как пишут СМИ, в Кизляр из Чечни с утра также прибыли несколько сотен бойцов ОМОНа, дагестанские телеграм-каналы опубликовали их фотографии

На встрече Даудов публично отчитал главу района Александра Погорелова: «Вчерашнего события бы не было, если бы вы молодежи объясняли это», – сказал он на видео со встречи. В разговоре с местным жителем, предложившим снять знак до разрешения конфликта, Даудов также заявил: «Ты это снимешь через мой труп!» На это мужчина ответил ему: «И табличку снимем и твой труп снимем».

Находящиеся на границе территории у Кизляра и ранее были предметом спора между двумя республиками. «Черновик» писал, что в марте участок в несколько десятков гектар возле города поставили на учет как территорию Чеченской республики.