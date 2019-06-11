Связанное с Пригожиным издание прекратило сотрудничество с журналистом из-за высказывания в поддержку Голунова

Петербургское издание «Невские новости», которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, прекратило сотрудничество с внештатным автором Олегом Дилимбетовым из-за того, что он выступил в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает главный редактор «Невских новостей» Тимофей Шабаршин.

Дилимбетов рассказал «Медиазоне», что причиной послужил анонимный комментарий о деле Голунова, который он дал «Открытым медиа». Журналист назвал его арест подозрительным и связал уголовное дело с расследованиями Голунова.

«Не разобрался и поспешил высказаться по поводу этого очень странного и запутанного дела от лица редакции. Это неверный поступок, который идет наперекор политике издания о сохранении нейтральной позиции и соблюдении законодательства России», — заявил главред «Невских новостей».

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8 июня суд отправил Голунова под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК). Полицейские утверждают, что нашли при нем и в его квартире несколько свертков с запрещенными веществами. Журналист заявляет, что наркотики ему подбросили, а дело связывает со своим расследованием о похоронном бизнесе.

Петицию в его поддержку на сайте Change.org подписали уже более 176 тысяч человек. Под открытым письмом за освобождение Голунова подписались более 7,5 тысяч журналистов, в том числе и Олег Дилимбетов.