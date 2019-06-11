МВД Казахстана сообщило о задержании 700 человек за два дня протестов

В Казахстане за два дня протестов задержали 700 человек в Алматы и Нур-Султане, сообщает радиостанция «Азаттык» (подразделение «Радио Свобода»).

«В первый день (9 июня —​ ред.) — 500 человек в двух городах, из них 400 оштрафованы. Во второй день около 200 были доставлены, из них 150 привлечены к ответственности, это по двум городам», — сказал официальный представитель МВД Нурдильда Ораз.

Около 200 человек из сотен задержанных в Нур-Султане вывезли в Акмолинскую и Карагандинскую области, уточнил замминистра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев. По словам Кожаева, это было сделано для того, чтобы «не создавать скученность».

Напомним, 9 июня в Казахстане прошли досрочные президентские выборы. На них победил исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев с результатом в 70,76% голосов. Некоторые казахстанские оппозиционные объединения призывали к бойкоту выборов.

Из-за выборов в Нур-Султане и Алма-Аты 9 и 10 июня прошли несогласованные митинги оппозиции. МВД страны обвинило в их организации протестов запрещенное в Казахстане движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). «Азаттык» отмечает, что протестующих задерживали также в Шымкенте и Актобе.

Правозащитники получали сообщения о том, что некоторые граждане не могли узнать от властей информацию о судьбе своих задержанных близких, уточняет радиостанция. По их данным, только в Алматы 9 июня доставили в полицию не менее 400 человек.

Токаев после объявления ЦИК о его победе на выборах заявил, что некоторые граждане «вели себя недостойно, провоцировали сотрудников полиции» и «пользовались информацией извне, подталкивались к незаконным действиям». Он сказал, что силовики проявили «максимальную сдержанность».