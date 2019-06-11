В Новосибирске арестовали экс-главу клиники Мешалкина. Тот назвал дело «рейдерским захватом» больницы

Центральный райсуд Новосибирска арестовал бывшего главу НИИ им. Мешалкина Александра Караськова по делу о хищениях на госзакупках, сообщает NGS.ru. Ранее суд отказывался это делать из-за инфаркта у 60-летнего академика после задержания.

Заседание закрыли по просьбе следствия, Караськов изложил свою позицию в открытом письме президенту, которое опубликовал NGS.ru. Он назвал уголовное дело «рейдерским захватом» кардиохирургической клиники Мешалкина ее новым руководством, которое «меняет руководящий состав и фактически разрушает систему» ее закупок.

По его словам, неназванные «заинтересованные лица» несколько раз пытались «дискредитировать и отстранить его от руководства», при этом иницированные ими проверки не нашли завышения цен на медикаменты. Результаты имеются у следствия, отметил Караськов.

ФСБ провела обыски в клинике Мешалкина в феврале, после чего был арестован заместитель Караськова по научной части и известный кардиохирург Евгений Покушалов. В начале июня по делу задержали и самого Караськова с женой, которую суд арестовал сразу. Все трое проходят по делу о хищении 1,3 млрд рублей на закупках для больницы через подконтрольные им фирмы (ч. 4 ст. 159, ст. 174.1 УК).