Фигуранты дела «Нового величия» не признали вину в суде

Фигуранты уголовного дела «Нового величия», обвиняемые в создании экстремистского сообщества и участии в нем, не признали вину. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из Люблинского суда Москвы.

В ходе заседания прокурор огласила обвинительное заключение. Так, Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин, Сергей Гаврилов, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков обвиняются в создании и участии в экстремистском сообществе. Они, по мнению обвинения, «в составе организованной группы» готовили преступления «экстремистской направленности».

«Будучи лицами без определенного рода занятий, источников дохода и устойчивых социальных связей», говорится в обвинительном заключении, фигуранты дела были последователями лидера движения «Артподготовка» (признано в России экстремистским и запрещено) Вячеслава Мальцева. Участники движения выступали как противники президента Владимира Путина и всех без исключения российских силовиков. Также, как считает обвинение, они занимались подготовкой конституционного переворота и в последующем захватом власти.

Далее прокурор рассказала, как появилось и функционировало «Новое величие», какие существовали отделы внутри движения. Между собой фигуранты дела переписывались в чате в телеграме, где обсуждали встречи в кафе, выезды в Подмосковье с карабинами и «коктейлями Молотова», покупка принтера для «обеспечения и продолжения деятельности экстремистского сообщества» и так далее.

По указанию Костыленкова было арендовано помещение на Братиславской. Именно там, по данным следствия, проходили собрания участников движения. Костыленкова гособвинитель называет главным «идейным вдохновителем». Объединение отличалось устойчивостью и сплоченностью, был стабильный состав участников и распределением ролей между ними.

При этом в обвинительном заключении не указано, какую именно роль в создании «Нового величия» играл Руслан Д., который в деле фигурирует в качестве засекреченного свидетеля под псевдонимом Константинов. Однако, прокурор отметила, что он добровольно отказался от участия в «Новом величии» и обратился в правоохранительные органы с заявлением о преступлении.

Адвокаты обвиняемых полагают, что этот человек является провокатором, который внедрился в группу по заданию силовиков и манипулировал подсудимыми. Сами фигуранты дела рассказывали, что Руслан Д. принимал активное участие в «Новом величии». В частности, он редактировал устав сообщества и возглавлял «финансовый отдел».

Все подсудимые заявили, что не понимают предъявленные обвинения и никто не признал вину. Все фигуранты дела отрицают, что создали экстремистское сообщество и участвовали в нем. Они заявили, что дело против них сфабриковано.

«Я виновной себя не считаю. С первых слов я услышала неправду», – сказала Павликова.

Дубовик попросила основательно разобраться в деле, она добавила, что изучила Конституцию РФ и ее все устраивает. «Мне нравится, что в России у всех защищены права и все имеют права выбирать президента», – пояснила она.

Напомним, в марте одного из фигурантов дела Рустама Рустамова приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно. Суд рассматривал дело в особом порядке, так как обвиняемый признал себя виновным в пособничестве участию в деятельности экстремистского сообщества (ч. 2 ст. 282.1 с применением ч. 5 ст. 33 УК) и заключил досудебное соглашение.

В конце апреля Люблинский суд приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима Павла Ребровского. Он также признал вину и просил рассмотреть дело в особом порядке.