Роспотребнадзор выступил против уничтожения продуктов. Россельхознадзор назвал это «глупым»

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение пригодных к употреблению продуктов. Об этом говорится в перечне инициатив для Совета при президенте по правам человека.

Представитель Россельхознадзора Юлия Мелано назвала инициативу «глупой и необоснованной». По ее мнению, ведомство не проработало свое предложение, поскольку не оценило риски от «продукции неизвестного происхождения» для здоровья людей и животных.

«Странно выдавать это широкой общественности, не сказав, что конкретно они предполагают с такой продукцией делать», — отметила Мелано в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Роспотребнадзор предложил ввести такой запрет на заседании об уменьшении объемов отходов и реализации национального экологического проекта. Ведомство предлагает использовать пищевые отходы и невостребованные продукты в качестве источников биоэнергетики.

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С 2015 по 2018 год Россельхознадзор согласно указу президента уничтожил более 26 тысяч тонн санкционной продукции. В основном это были молочные продукты, фрукты и овощи, а также мясо.

Напомним, указ президента Владимира Путина о запрете на ввоз продуктов из стран, которые ввели санкции против России, вступил в силу в августе 2014 года. Позже Путин продлил его действие до конца 2019 года.