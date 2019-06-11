Зеленский уволил больше половины украинских губернаторов

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 глав областных администраций, сообщил замглавы его администрации Руслан Рябошапка на брифинге. По его словам, это была только «первая часть представлений из кабинета министров на увольнение».

От должностей были освобождены главы администраций Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областей (список приводится по «Громадскому»).

Зеленский также уволил глав управлений Службы безопасности по Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях. «Это те, которые отличились в смысле явлений, которые связаны с контрабандой», — заявил замглавы администрации президента.

Рябошапка рассказал о представлении Зеленского об увольнении главы МИДа Павла Климкина — на его должность он предложил заместителя Климкина Вадима Пристайко. Теперь отставку Климкина должна поддержать Рада, однако ранее депутаты уже голосовали против этого. Он также направил в Раду представление об отставке генпрокурора Юрия Луценко.

Правительство в начале июня поддержало отставку только 13 губернаторов, однако пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявляла, что в администрации будут добиваться полной смены глав областей.