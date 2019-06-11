Глава МВД объявил о прекращении дела журналиста Ивана Голунова. Его освободят сегодня

Глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования журналиста Ивана Голунова по обвинению в попытке сбыта наркотиков, его заявление приводит пресс-служба полиции. Сегодня Голунова отпустят из-под домашнего ареста.

Дело закрыли в связи с недоказанностью участия журналиста в совершении преступления. Решение приняли после окончания экспертиз по делу. При этом задержавших Голунова сотрудников полиции отстранят на время внутренней проверки, материалы расследования по их действиям уже направили в СК, добавил Колокольцев.

Колокольцев также объявил, что будет добиваться отставки Андрея Пучкова — главы полиции Западного округа Москвы, где вели дело Голунова, — и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков московского главка полиции Юрия Девяткина.

Департамент безопасности мэрии сообщил о согласовании акции на 16 июня на проспекте Сахарова. Организаторы запланированного на 12 июня несогласованного марша в поддержку Голунова при этом заявили, что по-прежнему намерены провести его в центре Москвы. Редакция «Медузы» призвала их отказаться от планов.

Голунов отправляется в ГСУ МВД на Новослободской, где ему сообщили о прекращении дела. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Журналисты у входа в ГСУ МВД в ожидании Голунова. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве днем 6 июня и спустя несколько дней отправили под домашний арест. Полицейские утверждали, что нашли при досмотре и обыске в его квартире несколько свертков с наркотиками, которые тот якобы собирался перепродать. Голунов же настаивал, что запрещенные вещества подбросили из-за его расследования о похоронном бизнесе.