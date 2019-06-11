Депутаты-единоросы смягчат наказание за хранение наркотиков

Депутаты внесут до конца весенней сессии законопроект о переводе хранения наркотиков в крупном размере, не связанного с их сбытом, в категорию преступлений средней тяжести. Об этом «Дождю» сообщил член фракции «Единой России» Николай Брыкин.

Инициатива предполагает наказание от 2 до 5 лет за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере (ч.2 ст.228 УК, вместо 3-10 лет в действующей редакции), а также снизит минимальное наказание за хранение наркотиков в особо крупном размере с 10 до 5 лет (ч.3 ст.228 УК, верхний порог в 15 лет сохранят).

Согласно пояснительно записке, перевод хранения наркотиков в преступления средней тяжести уменьшит число фальсифицированных дел по этой статье — полицейские не смогут больше с их помощью улучшить раскрываемость тяжких преступлений. Документ уже одобрили все профильные ведомства Думы, а также представители МВД, ФСБ, Генпрокуратуры и Верховного суда, отмечает «Дождь».

Резонанс вокруг фальсификаций по наркотическим статьям начался после задержания 6 июня корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Полицейские заявили, что изъяли у него несколько пакетиком с кокаином и синтетическим наркотиком альфа-PVP. Журналист утверждал, что их подбросили, а экспертиза не нашла ни его следов на упаковках, ни признаков употребления наркотиков. 11 июня его дело прекратили.