Минкомсвязи предложило штрафовать операторов за подключение к интернету с иностранных спутников

Минкомсвязи предложило штрафовать операторов за использование спутникового интернета, который находится под иностранной юрисдикцией. На законопроект, опубликованный на сайте проектов нормативных актов, обратил внимание телеграм-канал«Эшер II».

Авторы законопроекта предлагают установить штрафы от десяти до 30 тысяч рублей для должностных лиц, для индивидуальных предпринимателей — от 70 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Наказание будет назначаться за неисполнение операторами связи обязанности «по формированию российского сегмента» системы подвижной персональной спутниковой связи и по обеспечению управления этим сегментом с территории России.

Кроме того, штрафы будут выписаться за несоблюдение обязанности по пропуску трафика, который формируется абонентскими станциями (терминалами) на российской территории.

В феврале правительство утвердило постановление, согласно которому трафик, исходящий от спутниковых устройств абонентов на территории России, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи.

Станция будет выступать посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса. При строительстве операторам придется получать разрешение на работу от ФСБ, Минобороны и Федеральной службы охраны.