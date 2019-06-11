Журналист Иван Голунов вышел на свободу

Иван Голунов дает первое интервью после освобождения. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Корреспондент отдела расследований «Медузы» Иван Голунов вышел на свободу после прекращения дела о сбыте наркотиков. С него сняли электронный браслет.

Журналист поблагодарил всех за поддержку и выразил надежду на то, что расследование уголовного дела продолжится. Голунов отметил, что продолжит заниматься расследованиями.

«Компенсацией моего морального ущерба будет то, чтобы такое больше не произошло ни с кем», — подчеркнул он.

Дело закрыли накануне днем в связи с недоказанностью участия журналиста в совершении преступления. Решение приняли после окончания экспертиз по делу.

Сообщалось, что задержавших Голунова сотрудников полиции отстранят на время внутренней проверки, материалы расследования по их действиям уже направили в Следственный комитет.

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Ивана Голунова задержали в Москве днем 6 июня и спустя несколько дней отправили под домашний арест. Полицейские утверждали, что нашли у него несколько свертков с наркотиками, которые тот якобы собирался перепродать. Голунов настаивал, что наркотики ему подбросили, а уголовное преследование связывал с расследованием о похоронном бизнесе.