В Симферополе арестовали восьмерых крымских татар по делу «Хизб ут-Тахрир»

Киевский районный суд Симферополя арестовал восьмерых задержанных накануне крымских татар до 5 августа по подозрению в участии в ячейке запрещенной и признанной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (ст. 205.5 УК).

Четверо задержанных подозреваются в участии в ячейке «Хизб ут-Тахрир» в Алуште, организатором которой следствие называет имама и председателя местной религиозной общины Ленура Халилова, а также Руслана Месутова.

Община в настоящий момент судится с Духовным управлением мусульман Крыма (ДУМК), возглавляемым муфтием Эмирали Аблаевым. В 1994 году земля и мечеть были переданы общине Халилова, однако при перерегистрации после 2014 года выяснилось, что мечеть передана в ведение ДУМК.

Община оспорила это в суде, Алуштинский горсуд жалобу не удовлетворил. Община подала апелляцию, очередное заседание по которой должно было состояться 25 июня.

Соответчиками, которых суд на прошлом заседании попросил объяснить, как мечеть из ведения общины была передана в ДУМК, выступает администрация Алушты, министерство имущества, комитет по делам межнациональных отношений и ДУМК.

Незадолго до суда в мечети был отключен свет. Это и уголовное преследование Халилова в общине расценивают, как давление и принуждение к сотрудничеству с официальным муфтиям.

Еще трое задержанных, по версии следствия, составили ячейку «Хизб ут-Тахрир» в Белогорском районе 58-летним Энвером Омеровым в качестве руководителя.

Дело задержанного в Симферополе Эскендера Сулейманова, по словам следователя ФСБ Сергея Махнева, будет объединено с делом задержанных осенью 24 крымскими татарами, также обвиняемыми в участии в «Хизб ут-Тахрир».

С 2014 года в Крыму подверглось преследованию 67 мусульман по делу «Хизб ут-Тахрир». В Украине организация не запрещена и действует открыто. Правозащитное движение «Мемориал» признает большинство фигурантов дела преследуемыми по политическим мотивам.