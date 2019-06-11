Генпрокуратура начала проверку организации вип-охоты на территориях выпаса оленей в Мурманской области

Мурманские прокуроры получили указание от Генеральной прокуратуры проверить законность заключения региональным Минприроды соглашения, позволяющего белгородскому клубу «БЗРК» организовывать охоту на землях исторического выпаса оленей коренным народом Севера саами.

Как сообщила «Новой» старший юрист Института права и публичной политики Ольга Подоплелова, которая представляет интересы саами, выступающих против появления охотников на пастбище, мурманский природоохранный прокурор получил официальное распоряжение вышестоящей инстанции и в ближайшее время пообщается с инициаторами саамских протестов.

В документе, имеющемся в распоряжении редакции, действительно сообщается об указании Генеральной прокуратуры изучить ситуацию. В случае, если надзорный орган обнаружит нарушение законодательства, правительство области будет вынуждено расторгнуть соглашение с белгородским инвестором.

Как уже рассказывала «Новая», в январе региональное Минприроды заключило соглашение с белгородским клубом «БЗРК», учредителем которого является охотник Александр Орлов, 162-й номер в российском списке «Форбс».

Соглашение на 30 лет предоставляет клубу право бить зверя на участке площадью 73 тысячи на на реке Поной — месте, где выпасает стада саамский совхоз «Оленевод». По мнению коренных жителей, охотсоглашение грозит исчезновением поголовью домашних оленей. В связи с этим саами обратились с жалобой на нарушение своих прав в ООН, к президенту России и региональным властям.