Правозащитника Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей за акцию у здания ФСБ на Лубянке

Мещанский районный суд оштрафовал на 300 тысяч рублей главу движения «За права человека» Льва Пономарева за организацию схода около здания ФСБ на Лубянке в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия».

Как сообщает «МБХ медиа», правозащитника признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Пономарев считает протокол о правонарушении подлогом, поскольку в нем написано об участии в «пикете в виде шествия», однако на акции не было никаких плакатов. Он также отметил, что в указанное в протоколе время находился в «Макдональдсе» со свидетелями.

13 мая у здания ФСБ на Лубянке прошел несогласованный сход против пыток и преследования фигурантов уголовных дел «Сети» и «Нового величия». Во время акции и после нее полиция задержала 13 человек, на некоторых из них составили протоколы за нарушение правил проведения мероприятия. Самого Пономарева на акции не задержали.