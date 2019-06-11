РБК: следствие рассматривает версию «коммерческого заказа» в деле журналиста Голунова

Следствие рассматривает версию коммерческого заказа в рамках доследственной проверки по факту необоснованного преследования журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника в силовых структурах.

Один из собеседников издания не исключает, что в дело может быть вовлечен «кто-то из коммерсантов», чьи интересы были затронуты расследованиями журналиста. Следствие также выяснит, в какой степени в дело были вовлечены сотрудники полиции из УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве.

Ивана Голунова задержали в Москве днем 6 июня и спустя несколько дней отправили под домашний арест по делу о сбыте наркотиков. Полицейские утверждали, что нашли у него несколько свертков с запрещенными веществами, которые тот якобы собирался перепродать.

Голунов настаивал, что наркотики ему подбросили, а уголовное преследование связывал с расследованием о похоронном бизнесе. Он также рассказывал, что в полиции его избили и 14 часов не допускали к нему адвоката.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования в связи с недоказанностью участия журналиста в совершении преступления.

Министр добавил, что добиваться отставки Андрея Пучкова — главы полиции ЗАО, где вели дело Голунова, — и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков московского главка полиции Юрия Девяткина.

Вечером того же дня Иван Голунов вышел на свободу. Он поблагодарил всех за поддержку и выразил надежду на то, что расследование уголовного дела продолжится. «Компенсацией моего морального ущерба будет то, чтобы такое больше не произошло ни с кем», — подчеркнул он.