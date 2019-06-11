«Ходатайство будет рассмотрено своевременно»: Кремль — об отставке генералов полиции в связи с делом Голунова

Президент России Владимир Путин рассмотрит ходатайство об увольнении двух генералов полиции в связи с необоснованным преследованием журналиста Ивана Голунова, пишет ТАСС.

«Ходатайство будет рассмотрено своевременно», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отказавшись уточнить сроки рассмотрения ходатайства.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что будет добиваться отставки главы полиции ЗАО (там вели дело Голунова) Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков московского главка полиции Юрия Девяткина.

Следствие также выясняет, в какой степени они были вовлечены в дело. Как отмечал РБК, следователи рассматривают версию коммерческого заказа в рамках доследственной проверки.

Корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня по делу о сбыте наркотиков. Журналист рассказывал, что в полиции его избили и что наркотики ему подбросили.

Спустя несколько дней его отправили под домашний арест, однако 11 июня дело было прекращено в связи с недоказанностью участия журналиста в совершении преступления.