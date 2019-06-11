Экс-руководителя СК по Волгоградской области арестовали по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы арестовал до 10 августа экс-главу Следственного комитета (СК) по Волгоградской области Михаила Музраева и предпринимателя, накануне задержанного вместе с ним, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Их обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Музраев свою вину не признал и назвал предъявленное обвинение «фантазией следователей»: «Дело в том, что тех лиц, которых я посадил, сейчас используют против меня».

Бывшего руководителя волгоградского управления СК задержали 10 июня по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова. По версии следствия, ночью 16 ноября 2016 года один из пяти проникнувших на частную территорию попытался поджечь стену, бросив в сторону дома бутылку с зажигательной смесью. До здания она не долетела.

Преступную группу возглавлял бизнесмен Евгений Ремезов, задержанный в мае 2019 года. По данным СК, губернатор добивался возвращения в муниципальную собственность объектов недвижимости, которые арендовал Ремезов и сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким предпринимателям.

Проиграв в суде, как считают в СК, Ремезов поручил членам возглавляемой им преступной группы устранить чиновника, а сам выехал из России для алиби. По данным ФСБ, еще трое причастных к покушению на Бочарова были задержаны в 2017 году. Один из них осужден в США за преступление, совершенное в Америке.