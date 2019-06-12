Инициаторы марша 12 июня не смогли согласовать его с властями Москвы

Инициаторы марша 12 июня за свободу корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова не смогли согласовать мероприятие с властями Москвы. Об этом сообщил один из инициаторов марша Евгений Берг в фейсбуке.

По его словам, инициаторы встретились с первым замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василием Олейником, главой департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимиром Регнацким и вице-мэром столицы Александром Горбенко для обсуждения безопасного маршрута мероприятия.

«Мы приложили все усилия для того, чтобы найти компромисс и обеспечить безопасность 12 июня. Однако представители мэрии дали нам понять, что ни корректировки маршрута, ни согласования марша быть не может. В связи с этим мы слагаем с себя полномочия инициаторов этой акции и считаем невозможным призывать вас выходить на нее — поэтому каждый пускай решает сам», — сообщил Берг.

Читайте также Диалог с переходом на крик. Чему нас научила история с Иваном Голуновым

Ранее департамент безопасности мэрии сообщил о согласовании акции на 16 июня на проспекте Сахарова. Редакция «Медузы» призвала инициаторов несогласованного марша 12 июня отказаться от мероприятия.

Голунова задержали 6 июня и спустя несколько дней отправили под домашний арест. Полицейские утверждали, что нашли у него несколько свертков с наркотиками, которые тот якобы собирался перепродать. Голунов настаивал, что наркотики ему подбросили, а уголовное преследование связывал с расследованием о похоронном бизнесе.

Ивана Голунова встречают журналисты. Фото: Анна Артемьева/«Новая газета»

Уголовное преследование против журналиста «Медузы» прекратили 11 июня в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Решение приняли после окончания экспертиз по делу. В тот же день Голунова освободили из-под домашнего ареста.

Сообщалось, что задержавших Голунова сотрудников полиции отстранят на время внутренней проверки, материалы расследования их действий уже направили в Следственный комитет. Также президент России Владимир Путин рассмотрит ходатайство об увольнении двух генералов полиции в связи с преследованием Голунова.