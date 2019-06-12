В СК проверят действия Росгвардии на акциях против строительства храма в Екатеринбурге

Следственный комитет (СК) по Свердловской области проведет проверку действий сотрудников Росгвардии во время акций протестов против строительства храма в сквере у екатеринбургского драмтеатра. Об этом сообщил Znak.com со ссылкой на замначальника полиции Главного Управления МВД по Свердловской области Эдуарда Бородина.

Бородин сообщил эту информацию в ответе на запрос общественного деятеля Дмитрия Калинина. Калинин просил проверить инцидент, связанный с вытеснением протестующих спортсменами с территории предполагаемой застройки. Он просил «расследовать бездействие полиции и Росгвардии, которая допустила столкновение двух групп людей, не защитила от борцов гражданских лиц, не задержала агрессивных борцов». В полиции отказались возбуждать уголовное дело по ст. 213 УК, отметив, что в действиях спортсменов нет состава преступления.

Материалы для проверки переданы в следственный отдел по Верх-Исетскому району СКР по Свердловской области.

Напомним, что протесты против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге проходили с 13 по 16 мая. Протестующие требовали остановить стройку, так как, по их мнению, она уничтожит сквер и прогулочную зону у городского пруда. Вечером 13 мая на акцию пришли бойцы академии единоборств РМК, которые начали вытеснять протестующих из сквера с криками «Мы за храм!».

В результате всех акций против храма в полиции возбудили несколько уголовных дел из-за хулиганства с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК ), а также оскорбления представителя власти (ст. 319 УК). 10 июня СК возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков (ст. 212 УК). В нем пока нет фигурантов.