WhatsApp будет судиться с отправляющими массовые рассылки пользователями

Мессенджер WhatsApp заявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушений правил пользования. Об этом руководство мессенджера сообщило на сайте компании.

С 7 декабря 2019 года WhatsApp начнет применять правовые меры против тех, кто «вовлечен или помогает другим в злоупотреблениях, нарушающих условия предоставления услуг». К ним относятся автоматизированная или массовая рассылка сообщений, а также использование программы не в личных целях.

В WhatsApp отметили, что будут искать доказательства правонарушений не только на собственной платформе. Примером может служить публичное заявление некой организации о возможности использовать мессенджер с нарушениями правил эксплуатации.

Как сообщило издание Sky News, в WhatsApp решили ужесточить меры по соблюдению правил пользования после объявления о планах ввести систему денежных переводов между пользователями мессенджера. Эта функция уже работает в тестовом режиме в Индии.