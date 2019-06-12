На несогласованном шествии журналистов в Москве задержано около ста человек

Полиция начала задерживать участников несогласованное шествия журналистов после «дела Голунова». Как сообщает проект «ОВД-инфо», задержано 94 человека.

Среди задержанных — корреспондент «Новой» Никита Гирин, корреспондент «Коммерсанта» Петр Пархоменко, главный редактор «МБХ-Медиа» Вероника Куцылло, а также корреспонденты «Медузы» Илья Жегулев и Андрей Перцев (Жегулев и Перцев позже были отпущены), корреспондент «Ведомостей» Виталий Петлевой. По данным «Русской службы Би-би-си», задержаны также корреспонденты Reuters и телеканала «Дождь». Отмечается, что журналистов задерживают, даже несмотря на наличие у них пресс-карт.

Корреспонденты «Новой» также сообщили о задержании оппозиционера Алексея Навального, который принимал участие в шествии. По данным «ОВД-инфо», за участие в шествии был задержан также бывший фигурант «Болотного дела» Алексей Гаскаров.

Задержания проходят на Чистых прудах и на Сретенском бульваре. На Трубной против марша поставили ограждения, через которые участники перелезают, после чего продолжают двигаться. Полицейские останавливают участников в футболках «Свободу Ивану Голунову». Некоторых задержанных везут в отдел внутренних дел по району Бутырский. Как сообщает «Правозащита Открытки», туда привезли 23 человека.

Напомним, что несогласованное шествие «дела Голунова» началось сегодня в 12 часов утра. Участники акции должны были выступать с требованиями освободить корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, который был задержан 6 июня по покушению на сбыт наркотиков. После того, как Голунова освободили 11 июня, организаторы марша отказались от шествия. Главред «Медузы» Иван Колпаков написал, что каждый сам должен принимать решение об участие в марше, а издание не будет призывать участвовать в несогласованных акциях.

Кроме того, сразу после сообщения о закрытии дела, главный редактор «Московского Комсомольца» Павел Гусев и глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выступили с инициативой провести митинг в поддержку журналиста 16 июня. Власти Москвы согласовали акцию в тот же день. Против нее выступил один из инициаторов марша Илья Азар.