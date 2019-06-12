Глава СПЧ России заявил о незаконности задержаний журналистов на марше 12 июня

Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов, заявил, что задержания журналистов, которые выполняют редакционные задания на несогласованном марше 12 июня, незаконны. Об этом сообщает Интерфакс.

«Любые задержания должны быть обоснованными и законными. Надеюсь, все задержанные скоро окажутся дома», — сказал Федотов Интерфаксу.

12 июня в центре Москвы проходит несогласованный марш в защиту корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, на котором фиксируются массовые задержания людей, среди них — журналисты. В частности, задержаны корреспондент «Новой» Никита Гирин, корреспондент «Коммерсанта» Петр Пархоменко, главный редактор «МБХ-Медиа» Вероника Куцылло. Многие из задержанных журналисты, которых забирают и отвозят в отделы полиции, несмотря на наличие пресс-карты.

Задержания в Москве 12 июня 2019 года. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

В одном из автозаков у всех задержанных отобрали телефоны. Как передает Медиазона, на Страстном Бульваре полиция применяет к участникам акции дубинки.