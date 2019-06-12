Неизвестные сообщили о «минировании» 12 станций метро и 10 крупных парков в Москве

Вход и выход на 12 станциях московского метро могут ограничить из-за сообщений о возможном минировании. Об этом сообщил источник «Интерфакса». Кроме того, по данным агентства «Интерфакс», неизвестные сообщили о возможном минировании 10 крупных парков, среди которых — сад «Эрмитаж», где происходят задержания участников акции 12 июня в защиту журналистов.

В День России на станциях #мосметро рядом с местами проведения массовых мероприятий возможны ситуативные ограничения на вход/выход по просьбе полиции. Будьте внимательны и планируйте свои поездки с учетом возможных изменений в режиме работы центральных станций. — Московское метро (@MetroOperativno) June 11, 2019

По данным РИА Новостей, в число «заминированных станций» также вошли Медведково, Коломенская, Черкизовская. Как сообщил источник агентства из экстренных служб, эвакуация пока не проводилась.

12 июня в Москве проходит несогласованная акция в защиту журналистов. Полиция массово задерживает участников, пока сообщается о 200 задержанных. Официально количество участников акции оценивается в 1200 человек.

UPD: ТАСС сообщил, что все сообщения об угрозах взрыва в Москве не подтвердились.