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Неизвестные сообщили о «минировании» 12 станций метро и 10 крупных парков в Москве

Общество

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Вход и выход на 12 станциях московского метро могут ограничить из-за сообщений о возможном минировании. Об этом сообщил источник «Интерфакса». Кроме того, по данным агентства «Интерфакс», неизвестные сообщили о возможном минировании 10 крупных парков, среди которых — сад «Эрмитаж», где происходят задержания участников акции 12 июня в защиту журналистов. 

По данным РИА Новостей, в число «заминированных станций» также вошли Медведково, Коломенская, Черкизовская. Как сообщил источник агентства из экстренных служб, эвакуация пока не проводилась.

12 июня в Москве проходит несогласованная акция в защиту журналистов. Полиция массово задерживает участников, пока сообщается о 200 задержанных. Официально количество участников акции оценивается в 1200 человек. 

UPD:  ТАСС сообщил, что все сообщения об угрозах взрыва в Москве не подтвердились.

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Теги:
москва, марш 12 июня, метро, телефонные террористы
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