МВД: на акции в защиту журналистов в Москве задержано более 200 человек

МВД оценило количество задержанных на несогласованной акции в защиту журналистов в центре Москвы в 200 человек. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ведомство. Кроме того, МВД оценило численность участников марша в 1200 человек.

По данным проекта «ОВД-Инфо», задержанных везут как минимум в пять отделов полиции: «Бутырский», «Северное Измайлово», «Аэропорт», «Соколиная гора» и «Мещанский». Сообщается, что к задержанным выехали адвокаты. Однако адвокат «Апологии протеста» Григорий Червонный сообщает, что его не пускают к задержанным в ОВД «Северное Измайлово», поскольку в отделе объявили учебную тревогу и план «Крепость».

Массовые задержания на акции 12 июня прошли на Чистых прудах, Сретенском бульваре, Трубной площади и на Мясницкой улице. Корреспонденты «Новой» сообщают, что некоторые задержания носили спонтанный характер: полиция уводила в автозаки даже людей, которые не принимали участие в акции, а просто проходили мимо. Для разгона акции были применены дубинки. В числе задержанных — ряд журналистов.

Несогласованное шествие «дела Голунова» началось сегодня в 12 часов утра. Участники акции должны были выступать с требованиями освободить корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, который был задержан 6 июня по покушению на сбыт наркотиков. После того, как Голунова освободили 11 июня, организаторы марша отказались от шествия. Главред «Медузы» Иван Колпаков написал, что каждый сам должен принимать решение об участие в марше, а издание не будет призывать участвовать в несогласованных акциях.

Кроме того, сразу после сообщения о закрытии дела, главный редактор «Московского Комсомольца» Павел Гусев и глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выступили с инициативой провести митинг в поддержку журналиста 16 июня. Власти Москвы согласовали акцию в тот же день. Против нее выступил один из инициаторов марша Илья Азар.