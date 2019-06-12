В Казахстане задержано более сотни протестующих. В стране блокируют социальные сети

На площади «Астана» в казахстанском городе Алматы задержаны не менее сотни человек, которые вечером 12 июня вышли на несанкционированный митинг протеста. Акция была организована сторонниками запрещенного в стране движения «Демократический выбор Казахстана» скрывающегося за рубежом банкира Мухтара Аблязова. Радио «Азаттык» сообщает, что полиция вначале задерживала стариков и женщин, отправляя их в автозаки под предлогом «проверки документов», а затем всех, кто в принципе приближался к площади.

За последние несколько дней это уже третье крупное задержание людей, протестующих против результатов президентских выборов (на них 9 июня с результатом 70,96% победил Касым-Жомарт Токаев), а также против режима первого президента Нурсултана Назарбаева, который сейчас занимает пост главы Совета безопасности. 9 и 10 июня массовые задержания произошли в Алматы и Нур-Султане. МВД говорит о 700 задержанных, активисты и правозащитники считают, что число может превысить 5000 человек. Известно, что многих задержанных вывозят из Алматы и Нур-Султана в соседние города в связи с нехваткой мест в отделах полиции.

Кроме того, в республике с 10 июня наблюдаются перебои в работе социальных сетей. С обеда 11 июня по вечер 12 июня в стране отключены WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, они доступны только при включении VPN. На пресс-конференции 10 июня Касым-Жомарт Токаев заявил, что «не в курсе» блокировок. Отметим, что отключение социальных сетей практикуется властями страны регулярно: к примеру, 9 мая большая часть мессенджеров также была недоступна на территории республики.