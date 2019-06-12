В работе Telegram по всему миру произошли сбои из-за хакерской атаки

Серверы мессенджера Telegram по всему миру подверглись хакерской атаке. Об этом сообщается в твиттере компании.

К мессенджеру применили DDoS-атаку, чтобы перезагрузить его серверы, отмечают в компании. Это привело к тому, что у пользователи по всему миру могли возникнуть проблемы с подключением. Как отметили представители Telegram, несмотря на это, их данным ничего не угрожает.

По информации портала Downdetector, который отслеживает сбои в работое интернет-серверов, проблема в большей мере коснулась жителей Бразилии, Аргентины и США. Кроме того, о неполадках в работе сообщали в Западной и Центральный Европе, а также на Украине.

В предыдущий раз пользователи столкнулись со сбоями в подключении 11 июня. Как зафиксировал Downdetector, в тот день о неполадках в работе сообщили заявили почти 2 тысячи человек. У большинства из них мессенджер не загружался, другие жаловались на проблемы с отправкой сообщений.