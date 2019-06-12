Профсоюз журналистов и Либертарианская партия подали заявку на проведение митинга против полицейского произвола

Профсоюз журналистов и работников СМИ совместно с Либертарианской партией России подали заявление на проведение митинга против полицейского произвола 23 июня. Обращение опубликовано в телеграм-канале профсоюза.

По их мнению, митинг нужно провести из-за массовых задержаний на несогласованном марше 12 июня, а также незаконного согласования митинга 16 июня. Как считают организаторы, «сейчас предпринимаются попытки «замять» социально-значимую тему: с одной стороны через силовое подавление гражданской активности, с другой — через санкционирование компромиссного мероприятия под эгидой Павла Гусева».

Организации отмечают, что готовы вести «предельно прозрачные переговоры», как и с мэрией, так и с другими общественными движениям.

12 июня в некоторых городах России прошли акции в защиту журналистики и против сфальсифицированных уголовных дел. На несогласованном марше в Москве полицейские, по данным «ОВД-Инфо», задержали более 400 человек.

Несогласованное шествие в Москве анонсировали 10 июня. Оно было направлено на поддержку спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. После того, как Голунова освободили 11 июня, организаторы марша сложили с себя полномочия инициаторов, призвав каждого самостоятельно принимать решение об участии в шествии.

Помимо этого, сразу же закрытия дела Голунова, власти Москвы согласовали митинг в его поддержку на 16 июня на проспекте Сахарова. Его инициаторами выступили главный редактор «Московского Комсомольца» Павел Гусев и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Они предлагали провести акцию 11 июня.