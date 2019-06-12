Кадыров пообещал «поломать пальцы» авторам комментариев из-за недовольства на границе Дагестана и Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал жителей Дагестана «не поддаваться на провокации» из-за разграничения административной границы между двумя республиками. Об этом он сообщил в прямом эфире в своем инстаграме. Запись обращения опубликовало агентство «Чечня Сегодня».

Часть эфира была посвящена ситуации с дорожным указателем в дагестанском Кизляре, на котором было написано «Чеченская Республика — Шелковской район». Ранее активисты из Дагестана демонтировали знак, решив, что он обозначает расширение границ Чеченской республики.

Как сообщает «Кавказ.Реалии», на следующий день на месте знака собрались несколько сотен человек, приехал спикер парламента Чечни Магомед Даудов вместе с военными. «Кавказский узел» добавляет, что в ходе акции были задержаны от 10 до 15 участников протеста. На одном из распространившихся видео Даудов отвечает протестующим дагестанцам, что они смогут демонтировать знак только «через его труп».

В эфире Кадыров прокомментировал возмущение жителей Дагестана. «Мы же не говорим, как ваши улицы, села называются… Дайте нам жить, в конце-то концов! Я брат больше, чем вы, — и дагестанским, и ингушским народам. Я всегда протягиваю руку помощи всем. И мой отец, наш первый президент, этому призывал и учил нас», — сказал он.

Кроме того глава Чечни потребовал от протестующих убрать в социальных сетях комментарии против знака, сказав, что за ними следит целая группа людей.

«У нас адаты, обычаи никто не отменял, — напомнил он. — Поэтому убить меня — это не так страшно. А если вы оскорбляете мою кровь, род и мою семью, мой народ — это для меня важнее всего. Поэтому за языком следите, за пальцами следите. А то мы поломаем пальцы, вырвем язык», — пригрозил Кадыров.

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Конфликт об определении границ Чечни связан с подписанием соглашения об административных границах Чеченской республики 26 сентября 2018 года. Протесты из-за изменения границ между Ингушетией и Чечней продолжаются с осени прошлого года. Во время митинга в марте 2019 произошло столкновение между протестующими и силовиками. В акции приняли участие 10 тыс человек, более 20 из них впоследствии были арестованы.