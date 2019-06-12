В московском отделении полиции посчитали лозунг «Иван Голунов» антиправительственным

обновление «Открытые медиа» сообщают, что в ОВД «Покровское-Стрешнево» поправляют протоколы, убирая из них фразу про антиправительственный лозунг «Иван Голунов».

В ОВД «Покровское-Стрешнево» полицейские посчитали лозунг «Иван Голунов» антиправительственным. Об этом сообщают «Открытые медиа».

В московском отделении полиции на одну из задержанных составили протокол за то, что участница акции «выкрикивала антиправительственные лозунги: "Иван Голунов", привлекая внимание граждан и средств массовой информации». Корреспондент «Новой» сообщает, что такая формулировка содержится во всех протоколах задержанных во время марша.

12 июня в Москве прошли акции в защиту журналистики и против сфальсифицированных уголовных дел. По данным «ОВД-Инфо», на акции в Москве задержали более 400 человек. Во многих отделениях полиции на них составили протоколы об участии в акции, вызвавшей помехи движению пешеходов (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Днем МВД сообщало о 1,2 тысяче ее участниках. По подсчетам «Коммерсанта», на акцию вышли более 2,5 тысяч человек.

Марш был анонсирован как акция в поддержку спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в попытке сбыта наркотиков. Накануне уголовное преследование журналиста прекратили, после чего инициаторы шествия призвали каждого самостоятельно принимать решение об участии в шествии.