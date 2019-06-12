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«ОВД-Инфо»: на марше против сфабрикованных дел задержали более пятисот человек

Общество

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23:47 Полиция сообщила, что в отделениях сейчас остаются четверо участников митинга — остальных уже отпустили. Однако, по данным активистов, в ОВД «Таганское» сейчас не менее 9 человек, а в «Покровском-Стрешневе» — еще двое.

На несогласованном марше в центре Москвы задержали не менее 513 человек, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо». Участники акции еще остаются в отделениях полиции — в том числе в районах Лужники, Сокол, Замоскворечье и Красносельский.

Несогласованное шествие в защиту журналистов началось сегодня в 12 часов утра, почти сразу же на нем начали задерживать людей. Как сообщали корреспонденты «Новой» некоторые задержания были хаотичными. 

Марш проводился как акция в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в попытке сбыта наркотиков. Накануне уголовное преследование журналиста прекратили, однако инициаторы шествия не стали отменять его и призвали каждого самостоятельно принимать решение об участии.

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Теги:
голунов, задержания, москва, митинги, va
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