«ОВД-Инфо»: на марше против сфабрикованных дел задержали более пятисот человек

Обновление 23:47 Полиция сообщила, что в отделениях сейчас остаются четверо участников митинга — остальных уже отпустили. Однако, по данным активистов, в ОВД «Таганское» сейчас не менее 9 человек, а в «Покровском-Стрешневе» — еще двое.

На несогласованном марше в центре Москвы задержали не менее 513 человек, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо». Участники акции еще остаются в отделениях полиции — в том числе в районах Лужники, Сокол, Замоскворечье и Красносельский.

Несогласованное шествие в защиту журналистов началось сегодня в 12 часов утра, почти сразу же на нем начали задерживать людей. Как сообщали корреспонденты «Новой» некоторые задержания были хаотичными.

Марш проводился как акция в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в попытке сбыта наркотиков. Накануне уголовное преследование журналиста прекратили, однако инициаторы шествия не стали отменять его и призвали каждого самостоятельно принимать решение об участии.