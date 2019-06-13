Счетная палата нашла нарушения при заключении госконтрактов на 219 млрд рублей

Счетная палата обнаружила более 2 тысяч нарушений при осуществлении государственных и корпоративных закупок в 2018 году на общую сумму более 293 млрд рублей. Об этом говорится в отчете ведомства.

Из него следует, что самыми распространенными (74,6%) стали нарушения при определении начальной максимальной цены контракта, которые составили 219 млрд рублей. В Счетной палате отметили, что это связано в том числе с коррупционными рисками, поэтому заявили о необходимости принятия законов для регулирования ценообразования при закупках.

По данным ведомства, показатели числа нарушений выросли с 2017 года на 3,8%, а их общей суммы — в 2,8 раза.

Ранее Счетная палата нашла нарушения при поступлении и использовании бюджетных средств в 2018 году почти на 773 млрд рублей. После проверок возбудили 40 уголовных и 85 административных дел, некоторых чиновников уволили или оштрафовали.