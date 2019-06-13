США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников

Президент США Дональд Трамп и лидер Польши Анджей Дуда договорились о размещении на польской территории американской эскадрильи разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты в случае необходимости намерены делиться информацией, полученной в результате деятельности этой эскадрильи, чтобы поддержать цели в сфере безопасности», — сообщается в документе. Американские власти заявляют, что увеличение военного присутствия в Польше позволит укрепить усилия НАТО по сдерживанию и защите США, Польши и Североатлантического альянса.

Кроме того, США увеличат количество своих военных на территории Польши на тысячу человек. Сейчас в восточноевропейской стране находятся 4,5 тысячи американских военных. По мнению властей США, это позволит открыть «дополнительные возможности обороны и сдерживания». Главы стран также договорились создать в Польше военный аэродром для высадки бойцов с воздуха во время учений и в случае чрезвычайных ситуаций.

В апреле в российском МИДе утверждали, что возможное увеличение числа американских военных в Польше нарушает основополагающий акт между Россией и НАТО. В министерстве подчеркнули, что подобные договоренности связаны с желанием Польши «угодить Вашингтону в русофобской риторике».