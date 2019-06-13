Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на вывоз мусора

Рабочая группа Госсовета по экологии предложила включить в тариф на вывоз мусора затраты на рекультивацию полигонов, из-за чего платежи могут вырасти на 5%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад ведомства.

В проекте доклада предлагают создать специальный фонд или отдельный счет, где с начала работы мусорного полигона «будут аккумулироваться необходимые для рекультивации средства, включенные в тариф». По мнению опрошенных изданием экспертов, повышение платежей может вызвать социальную напряженность, однако рекультивация — необходимая мера.

Напомним, с января в большинстве регионов России действует вызвавшая рост коммунальных платежей «мусорная реформа», которая подразумевает новые правила утилизации твердых бытовых отходов. По подсчетам «Известий», в связи с изменениями тарифы на вывоз мусора увеличились почти в 2 раза.

В феврале в 32 регионах страны прошли акции против «мусорной реформы». В апреле «Ведомости» узнали, что региональные мусорные операторы из-за недостатка соответствующих платежей могут прекратить работу.