Полиция начала проверку из-за жесткого задержания подростка на акции после «дела Голунова»

Полиция начала проверку жалобы Общественной наблюдательной комиссии на применение силы к подростку при задержании на акции 12 июня в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова и против сфальсифицированных дел. Об этом сообщает Интерфакс.

17-летнего подростка после задержания на митинге госпитализировали. Он рассказывал, что отказался отдать полицейским камеру и удалить отснятый материал, после чего силовики ударили его по ноге, животу и челюсти. Ответственный секретарь комиссии Иван Мельников отметил, что всего во время марша в отделы полиции доставили семерых несовершеннолетних.

Мельников также пообещал подать жалобу из-за того, что задержанному на акции онкобольному журналисту не вызвали скорую помощь до вмешательства ОНК. Он заявил, что планирует обратиться по обоим случаям к главе Росгвардии Виктору Золотову, чтобы тот помог инициировать проверку действий полицейских.

Марш 12 июня был анонсирован как акция в поддержку Ивана Голунова, которого полиция обвинила в попытке сбыта наркотиков. 11 июня уголовное дело против него закрыли, но инициаторы акции не стали отменять ее.

По данным «ОВД-Инфо», на марше задержали более 540 человек, четверых оставили в отделениях полиции на ночь. Во многих ОВД на задержанных составили протоколы об участии в акции, вызвавшей помехи движению пешеходов (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).