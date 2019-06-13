В приложениях «Яндекса» и «Касперского» для Android исчез ряд функций из-за новой политики Google

В мобильных приложениях «Лаборатории Касперского» и «Яндекса» для операционной системы Android исчезли некоторые функции из-за новой политики Google. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей компаний и комментарии пользователей.

Так, в приложении «Яндекса» теперь нельзя воспользоваться встроенной услугой «Автоматический определитель номера» (АОН). В компании сообщили, что она будет работать на последних версиях Android, только если они выберут «Алису» (а не Google Assistant) в качестве основного голосового помощника.

Из приложения «Лаборатории Касперского» удалили функции «Фильтр звонков», «Защита приватности» (ограничивает сбор данных об активности в интернете со стороны веб-сервисов) и «СМС-антифишинг» (блокирует ссылки на вредоносные сайты в СМС).

В Google отказались комментировать «отдельные случаи» изменений функционала приложений.

В конце 2018 году Google объявила о новых правилах для мобильных приложений для Android, согласно которым они не могут запрашивать доступ к СМС и звонкам, если в состоянии работать без него. Обновление политики связано с повышением безопасности личных данных пользователей.