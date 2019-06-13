В Подмосковье выступающие против строительства свалки перекрыли дорогу

В подмосковном городе Ликино-Дулево активисты, выступающие против строительства комплекса по переработке отходов, перекрыли трассу А-108. Об этом «Дождю» рассказала активистка Ольга Басадская.

Протестующие выступают против вырубки леса для проезда грузовиков к комплексу. Басадская рассказала, что вырубка леса уже началась, и заявила, что это происходит незаконно.

Она уточнила, что активисты ведут переговоры с местными властями по поводу вырубки леса и строительства комплекса по переработке отходов. Отмечается, что на месте конфликта присутствует врио главы городского округа Ликино-Дулево Андрей Буянов.

Политик Дмитрий Гудков написал в своем телеграм-канале, что на место конфликта приехали силовики, которые били протестующих. По его словам, одной женщине сломали ребро, около 15 человек из перекрывших трассу задержали.

«Все это только для того, чтобы прорубить в лесу просеку, по которой мусоровозы поедут на огромную помойку», — написал он, отметив, что «в конфликте с обеих сторон уже сотни человек».

Протесты на юго-востоке Москвы из-за планируемого строительства комплекса по переработке отходов начались весной этого года. Местные жители считают, что он окажется большой свалкой, ради нее вырубят более 36 га леса. Власти обещают, что строительство комплекса не начнут, пока не будут завершены все экспертизы.