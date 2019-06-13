Жителя ХМАО, обвиняемого в попытке угона самолета, признали невменяемым

41-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Павла Шаповалова, обвиняемого в попытке угона самолета, признали невменяемым и страдающим психическим расстройством.

Как сообщает уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета, уголовное дело завершено и направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

22 января пассажир рейса «Сургут-Москва» Павел Шаповалов, угрожая якобы имевшимся у него оружием, потребовал от пилотов направить лайнер Boeing 737-800 в Афганистан.

По данным СМИ, экипажу удалось убедить мужчину в необходимости дозаправки судна в Ханты-Мансийске, где самолет совершил вынужденную посадку.

Шаповалова обвинили в завхате судна в целях угона (п. «в» ч. 2 ст. 211 УК). Во время допроса он не смог объяснить, зачем требовал направить борт в Афганистан. В мае его отправили в психиатрическую больницу.