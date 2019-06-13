СМИ сообщили о нападении на два танкера в Оманском заливе

В Оманском заливе у берегов Ирана произошло нападение на два нефтяных танкера, сообщает телеканал Al-Alam со ссылкой на источники.

Телеканал отмечает, что они перевозили сырую нефть из Персидского залива. Источники Reuters утверждают, что экипажи обоих танкеров были эвакуированы, пострадавших нет. Собеседник Irna уточнил, что с обоих танкеров спасли 44 моряков. Как рассказали Reuters в одной судоходной фирме, там подозревают, что танкер был сбит торпедой. Во второй фирме сообщили о пожаре на их танкере в Оманском заливе.

Пятый флот ВМС США отметил, что оказывает помощь танкерам после «зарегистрированных атак». Центр по обеспечению безопасности торгового судоходства, входящий в состав британского Королевского флота, заявил, что проводит расследование, не уточнив деталей инцидента.

На фоне сообщений о происшествии цены на нефть выросли на 4%.

Reuters отмечает, что в мае в территориальных водах Омана и Объединенных Арабских Эмиратов были сбиты четыре саудовских танкера. Расследование показало, что для этого использовались мины. Представители США и Саудовской Аравии обвинили Иран в атаке, обвинение Тегеран отверг.