ГИБДД предложила ввести для водителей новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

ГИБДД предложила ввести еще одно основание для проверки водителей на состояние опьянения для дальнейшего освидетельствования — показания приборов, пишет «Коммерсант».

Инспектор будет предлагать дунуть в прибор: если он не показал наличие алкоголя, водителя оптускают; если индикация паров алкоголя сработает, то водителю придется пройти полноценное освидетельствование.

При проверке на наркотики водителю предложат сдать слюну на экспресс-тест, который также станет основанием для дальнейшего направления на медосвидетельствование с забором мочи.

Новые меры позволят «минимизировать субъективный подход сотрудников полиции в оценке состояния водителей» и исключить необоснованные процедуры медосвидетельствования, говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас у сотрудников ГИБДД есть пять оснований для проверки водителей на состояние опьянения: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, покраснение лица и «поведение, не соответствующее обстановке».