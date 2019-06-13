Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова

Президент России Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с необоснованным преследованием журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Речь идет о начальнике управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрии Девяткине и Андрее Пучкове, главе управления внутренних дел по Западному административному округу, где вели дело Голунова.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что будет добиваться их увольнения. СМИ отмечали, что следствие будет выяснять, в какой степени Девяткин и Пучков были вовлечены в дело журналиста.

Корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня по делу о сбыте наркотиков. Журналист рассказывал, что в полиции его избили и что наркотики ему подбросили.

Спустя несколько дней его отправили под домашний арест, однако 11 июня дело было прекращено в связи с недоказанностью участия журналиста в совершении преступления.

Иван Голунов связывает свое преследование со своим расследованием о похоронном бизнесе — за несколько месяцев до этого инцидента ему поступали угрозы.