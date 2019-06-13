Сотрудника «Севмаша», вывесившего баннер во время телемоста с Путиным, восстановили в должности

Суд в Архангельской области восстановил в должности слесаря «Севмаша» Евгения Романенко, который во время телемоста с президентом России Владимиром Путиным развернул баннер с просьбой уволить губернатора Архангельской области. Об этом «Северо-Запад. МБХ медиа» сообщил сам Романенко.

«У многих работников и по десять взысканий в год, а руководство "Севмаша" просто закрывает глаза. А тут из-за шумихи меня решили наказать, чтоб другим не повадно было», — рассказал он.

Романенко добавил, что пока отработал только один день и не знает, как руководство отнесется к его восстановлению.

Телемост прошел 23 апреля. Во время него стоявшие на балконе сотрудники «Севмаша» вывесили плакат с надписью: «Владимир Владимирович Путин, снимите с должности губернатора Архангельской области И. Орлова». Спустя 10 минут служба безопасности забрала плакат у работников. Губернатор Игорь Орлов говорил, что не осуждает их за акцию, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путин плакат не заметил.

Из-за плаката Романенко уволили с «Севмаша», а Северодвинский городской суд признал его виновным в нарушении правил проведения акции (ч. 1 ст. 20.2 КоАП) и оштрафовал на 10 тысяч рублей.